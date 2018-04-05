В Украине троллейбус зажал дверью руку пенсионерки и протащил по дороге

В Краматорске на улице Юбилейной произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая женщина, сообщает городской отдел полиции в ​четверг, 5 апреля.

Проверкой установлено, что 75-летней женщине зажало руку при выходе из троллейбуса. При этом водитель, не соблюдая правила безопасности, начал движение от остановки.

"Пенсионерка упала на проезжую часть и получила телесные повреждения в виде открытого перелома ноги", – говорится в сообщении.

Как пишет korrespondent.net, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Работники полиции просят откликнуться свидетелей данного ДТП.