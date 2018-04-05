В Днепре байдарочник час толкал найденный труп к берегу

В Днепре правоохранители обнаружили труп мужчины в реке, который парень на байдарке час толкал к берегу. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает местное издание dnepr24.

"Труп утопленника был найден парнем, который плыл в лодке по реке Днепр, недалеко от места происшествия", - говорится в сообщении.

В частности, мужчина рассказал, что в течение часа подталкивал труп в сторону берега.

Установлено, что обнаруженный мертвый мужчина ранее считался пропавшим без вести, пишет korrespondent.net

По словам жены покойного, у него были депрессии. Причина смерти устанавливается.