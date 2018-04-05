Столичная мэрия намерена заменить старые автобусы электробусами

В столичном троллейбусном парке будут собирать не только троллейбусы, но и автобусы. Такую возможность исполняющая обязанности мэра обсудила с директором белорусского холдинга, производящего общественный транспорт. По словам Сильвии Раду, старые кишиневские автобусы хотят заменить электробусами.

"А автобусном парке - 120 машин, на на маршрутах всего 80. Притом, что городу нужно минимум 300. Мы бы хотели, чтоб это был современный экологичный транспорт, то есть электрические автобусы. Чтоб город оставался зеленым и красивым", - сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



В мэрии убеждены - в перспективе транспорт, собранный в Кишиневе, можно будет поставлять за границу.



"Мы договорились о создании рабочих групп для подготовки стратегии этого проекта. Это позволит привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и, не в последнюю очередь, начать экспорт в ЕС", - сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



Между тем, в сборочном цеху кипит работа. До конца года здесь соберут 20 новых троллейбусов, в том числе пять на автономном ходу. Их планируют вывести на пригородные маршруты.



"Салон троллейбуса почти готов. Осталось сделать аккумуляторные отсеки и собственно установить сами аккумуляторы для автономной тяги", - сказал и.о. главы управления электротранспорта Дорин Черный.



Сейчас на столичных маршрутах - больше трехсот троллейбусов. Около двухсот - новые или капитально отремонтированные.



