Швейцарские исследователи строят древнеримский холодильник

Команда археологов под руководством Петера-Эндрю Шварца из университета Базеля пытается воссоздать римские шахты, чтобы показать, как они функционировали, сообщает The Local.

Первая попытка провалилась, так как снег, сложенный в шахту, быстро растаял. Во второй раз он продержался всего лишь до июня.

Сейчас ученые будут использовать технологию, которую придумали заготовщики льда на испанской Майорке: снег уложат тонкими слоями, а сверху покроют соломой.

Как пишет moya-planeta.ru, специалисты надеются, что в этот раз снег пролежит до августа. Они также отмечают, что истинное назначение шахт доподлинно неизвестно. Ранее ученые воссоздали древнеримскую кухню в Помпеях.