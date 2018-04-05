Жители штата Огайо обратились в полицию из-за нашествия "енотов-зомби"

Полиция американского города Янгстаун, штат Огайо, получила множество обращений от местных жителей, которые жалуются на нашествие "енотов-зомби". Об этом сообщает портал WKBN27.

На протяжении нескольких недель домовладельцы выражают беспокойство из-за странного поведения енотов. Все они говорят, что животные ведут себя как зомби. Обычно еноты предпочитают ночной образ жизни, но те, что ведут себя странно, попадались на глаза людям днем.

Роберт Когшелл столкнулся с ними, когда выгуливал собак. Он завел своих питомцев в дом, енот попытался зайти следом, однако Роберт успел закрыть дверь.

"Он встал на задние лапы, чего я раньше никогда на замечал за енотами, оскалил зубы, а затем упал на спину и лежал навзничь, словно в состоянии комы", — заявил Роберт, профессиональный фотограф дикой природы.

Когда енот пришел в себя, он снова встал на задние лапы и оскалился.

Всего в полицию обратились полтора десятка человек. Енотов, причинивших беспокойство, пришлось усыпить, пишет РИА Новости.



В департаменте природных ресурсов штата Огайо заявили, что причиной подобного поведения стало, скорее всего, не бешенство, а чумка. В ведомстве заверили, что поводов для беспокойства нет, поскольку такое явление часто встречается, когда локальная популяция становится слишком многочисленной.





