Ученые считают, что динозавров убил не астероид

Новое исследование позволяет предположить, что динозавры были обречены на гибель задолго до падения астероида.

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Олбани опубликовали работу, где назвали новые факторы, которые, возможно, повлияли на гибель динозавров. Преобладающей версией до сих пор являлось падение астероида, однако многие данные указывают на то, что исчезновение динозавров не было внезапным.

Профессор Гордон Гэллап, автор исследования, утверждает, что динозавры не сумели выработать условно-рефлекторное отвращение к пище. Этот механизм эволюционной защиты позволяет животным ассоциировать употребление определенных видов пищи с опасными последствиями. В частности, причина, по которой не удалось уничтожить крыс, заключается как раз в их способности избегать пищи, которая ранее вызвала у них отрицательную реакцию.

Известно, что цветковые растения, или покрытосеменные, появились на Земле незадолго до гибели динозавров. Эволюционируя, растения вырабатывали новые виды защиты, в том числе приобретали токсичность. Динозавры оказались неспособны воздерживаться от употребления в пищу ядовитых растений и продолжали поедать их, несмотря на желудочно-кишечное расстройство.

Постепенное приобретение токсичности растениями совпадает по времени с периодом исчезновением динозавров, что позволило ученым предположить связь этих явлений, пишет moya-planeta.ru