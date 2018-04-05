ЕС опубликовал доклад о внедрении Молдовой Соглашения об ассоциации

Европейский союз опубликовал Доклад о выполнении Молдовой Соглашения об ассоциации в марте 2017 года – марте 2018 года.

В докладе рассматриваются изменения в областях, охватываемых Соглашением об ассоциации, отмечаются улучшение экономической ситуации, прогресс в осуществлении ряда реформ, укрепление внедрения Всеобъемлющей и углубленной зоны свободной торговли (DCFTA) и увеличение на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговли с ЕС, выполнение программы сотрудничества МВФ, продолжение реформы государственного управления, реформ, начатых в области исследований и инноваций.

Приоритетные направления продолжения реформ или их ускорения соответствуют действиям, предпринятым властями Республики Молдова в соответствующих областях. Поддержка ЕС в этой связи, которая подтверждена и по случаю публикации доклада, особенно важна, передает Молдпрес.

Такие доклады регулярно публикуются ЕС перед заседаниями советов по ассоциации со странами-партнерами, выполняющими соглашения об ассоциации. Действия Республикой Молдова, предпринятые в реализации программы реформ, будут обсуждаться с европейскими партнерами на заседании Совета по ассоциации ЕС-Молдова, которое состоится в начале мая 2018 года в Брюсселе.