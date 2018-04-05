Молдова присоединилась к Программе СНГ по борьбе с терроризмом

Законодательный форум сегодня ратифицировал решение Совета глав государств СНГ «О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы». 75 депутатов парламента проголосовали «за» присоединение к нашей страны программе.

Программа направлена ​​на расширение и консолидацию уровня сотрудничества государств – участников СНГ в процессе предотвращения, выявления, противодействия и контроля за террористическими и экстремистскими актами, координированное проведение оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций в профилактических целях, информационное и научное сотрудничество, сотрудничество в области подготовки кадров, усовершенствование знаний специалистов, сотрудничество с профильными международными организациями и т.д.

Также сегодня депутаты парламента одобрили присоединение к решению Совета глав государств СНГ об изменении Положения о Совете министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств, передает Молдпрес.

Документ призван усовершенствовать нормативные положения, касающиеся деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ путем оптимизации процесса организации его деятельности.