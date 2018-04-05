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В Одессе охранник рынка умер, не пережив отравления пса
// фото: korrespondent.net
19:30, 05 Apr 2018
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В Одессе умер мужчина после того, как догхантеры отравили его собаку. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщила зоозащитница Юлия Джулиан в своем Facebook.

Отмечено, что инцидент произошел 2 апреля. По словам женщины, 59-летний Анатолий работал охранником на рынке, вместе с ним на дежурстве находилась маленькая рыжая собака Шарик.

"Шарик много лет был четвероногим родным другом, радостью в жизни, любимым и единственным мужчины", - пишет Юлия.

В тот день неизвестные отравили собаку. Когда Анатолий увидел, что Шарик забился в конвульсиях и заскулил, он схватил его на руки и побежал к выходу с рынка, чтобы успеть в ветеринарную клинику.

По словам очевидцев, летний Анатолий плакал и прижимал к себе Шарика. Не успев добежать до ветеринарки, мужчине стало плохо, он сначала прижался к забору, потом упал.

Прохожие вызвали скорую. Медики доставили его в реанимацию с диагнозом "геморрагический инсульт, кома", в очень тяжелом состоянии. Шарика ветеринарам спасти удалось. Мужчина же умер на следующий день, не приходя в сознание, передает korrespondent.net.




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