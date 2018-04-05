Француз попал в тюрьму, написав 4,5 тысячи SMS экс-возлюбленной

Жителя Франции приговорили к году тюремного заключения после того, как за пять месяцев он отправил своей бывшей возлюбленной 4,5 тысячи сообщений, пишет газета Depeche.

Пара встречалась полтора года — с 2015 по 2017 год, передает РИА Новости.

"Мужчина, ревнивец по натуре, не выдержал разрыва отношений. По данным его телефона, в период с сентября 2017 года по февраль 2018-го он 416 раз звонил своей бывшей, отправил ей 317 MMS-сообщений и 4252 эсэмэски", — говорится в публикации.

Подсудимый также пытался встретиться со своей бывшей девушкой, для чего в ночь на 22 февраля пробрался к ней домой, уложил ее на кровать и удерживал руки, не давая позвонить в полицию.

"Она была создана для меня. Я верующий, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос. Как и я, она левша и дислексик. Я был очарован ей", — сказал он на суде.

На ремарку судьи о том, что "любовная болезнь явление достаточно распространенное, а этот случай — уже домогательство", он ответил, что чувства были сильнее его.

Решением суда Тулузы мужчину приговорили к полутора годам тюрьмы, из них шесть месяцев — условно. Также ревнивцу предписано излечить биполярное расстройство и запрещено приближаться к возлюбленной.