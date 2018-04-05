Треть молодых американцев верят, что Земля плоская

Только 66% американцев в возрасте 18–24 лет уверены, что Земля круглая, согласно недавнему исследованию.

Это не означает, что США стоят на пороге эпидемии веры в плоскую Землю, только 4% сказали, что они уверены в этом. Остальные относят себя к сомневающимся. И эти сомнения подпитываются активными YouTube-каналами и конспирологическими сообществами.

Тренды поисковых запросов в Google показывают всплеск интереса к этой теме с 2016 года. В прошлом году в США прошла первая конференция сторонников плоской Земли, которая собрала 500 участников, передает Моя планета.

