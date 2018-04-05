В пригородном городе Вэньлин решили популяризировать развеивание праха над морем, за такое решение людям старше 70 лет будут платить пособие.
Пособие составляет 100 юаней для людей в возрасте 70–80 лет и повышается на 100 юаней за каждые прожитые 10 лет (то есть столетние китайцы будут получать уже 400 юаней или 3600 руб.). Эта мера призвана снизить нагрузку на экологию, сэкономить древесину и землю, которую иначе приходится выводить из эксплуатации, передает Моя планета.
Подобные меры уже существуют в ряде провинций, также в качестве альтернативы предлагаются кремация или воздушное погребение на дереве. Каждый год в Китае умирает около 10 млн человек, традиционное захоронение потребовало бы создания 30 кв. км кладбищ ежегодно.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md