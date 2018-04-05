Ренато Усатый снова подтвердил, что бросает слова на ветер

Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый вышел в прямой эфир в Фэйсбуке и в очередной раз подтвердил, что не отвечает за свои слова.

Я хотел отметить очень важный момент, - сказал он. - Там мне многие писали, что я ухожу из политики, если проиграю Бельцы. Ребят, я это заявил не для того, чтобы уйти из политики, как многие подумали, а для того, чтобы мы объединили усилия. Мы в Бельцах обязательно победим, даже если они будут искать поводы запрета партии, ареста кандидатов. Мы выиграем в Бельцах, а они пусть кукарекают.То, что Ренато Усатый сам не прочь «покукарекать», говорить еще один момент в его обращении. - Расскажу вам один живой анекдот. Нет, это долго рассказывать. Потом расскажу, мне надо ехать в аэропорт, - был в своем амплуа Усатый.