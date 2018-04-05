Из бюджета не потратят ни копейки на праздничные декорации благодаря частному инвестору

В Кишиневе будут установлены пасхальные декорации. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра молдавской столицы Сильвия Раду.



«Привезем современные декорации. То, что вы видите на картинках, таким же будет в реальности. Они будут установлены к субботе в сквере Кафедрального собора, чтобы радовать как детей, так и взрослых.

В прошлые годы у нас были более дорогие декорации, и, думаю, они не были столь красивы. В этом году решили не прибегать к государственным деньгам, не платить вдвое больше, как это было в прошлые годы. С помощью частного инвестора, который любит Кишинев, нам удастся установить эти замечательные декорации, которые прибавят красоты этим пасхальным праздникам. Благодарю их за участие и этот чудесный поступок!» - написала Сильвия Раду.