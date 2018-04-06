Администратор мусорного полигона обвинят и.о мэра Бельц Николая Григоришина во лжи – полигон не закрыт

Администратор мусорного полигона в селе Биличены, куда вывозят мусор из Бельц, обвинил и.о. мэра Бельц Николая Григоришина во лжи, после того как чиновник заявил, что доступ на полигон закрыт.

«Н. Григоришин при утверждении нового тарифа ввел в заблуждение советников бельцкого совета, заверив их, что заключил контракт с полигоном Цамбулы на складирование твердых бытовых отходов. В результате этой лжи советники проголосовали 29 марта за тариф на вывоз бытовых отходов и не определили тариф на складирование мусора на полигоне, администрируемом нашей компанией. По итогу оказалось, что никакого контракта с Цамбулой у врио примара Бэлць Григоришина нет, да и вообще нет полигона как такового. Учитывая приближающиеся праздники, мы не препятствуем проезду машин на полигон, мы просто информируем все муниципальные предприятия, что это незаконно. Виноват в сложившейся ситуации лично Григоришин и мы намерены прийти на совет 12-го апреля и объяснить советникам, как Григоришин их обманул, тем самым поставив под удар их честное имя, репутацию муниципия и подвергнул опасности жителей целого города», написал Руснак в Facebook. Ранее и.о. мэра Бельц Николай Григоришин обвинил компанию Salubrity Solutions, что запретила доступ на полигон для машин с мусором. Местные власти взяли на себя эвакуацию отходов после того, как в конце прошлого года, из за давления людей тогдашнего мэра Ренато Усатого, частная компания решила уйти с рынка. Действия мэрии спровоцировали мусорный кризис в городе, который в канун Нового года смогли преодолеть только после вмешательства правительства.

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