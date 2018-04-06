США готовят санкции против олигархов из "кремлевского доклада"

США планируют до конца недели ввести санкции в отношении нескольких человек, упоминавшихся в докладе о составе российской политической элиты, обнародованном в конце января американским министерством финансов, рассказали источники агентства Рейтер и газеты Washington Post.

Доклад был издан в соответствии с августовским законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым подавляющим большинством в обеих палатах конгресса в ответ на российское вмешательство в американские выборы 2016 года и подписанным, хотя и с нескрываемым неудовольствием, президентом Дональдом Трампом.

По информации источников, о санкциях могут объявить уже в четверг.

Это станет очередным этапом политического противостояния между Россией и США. В марте обе страны выслали десятки дипломатов после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По данным Washington Post, санкции имеют экономический характер и направлены на "олигархов со связями с президентом Владимиром Путиным". Сколько людей они затронут, пока окончательно не определено.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о грядущих санкциях, предложив дождаться, когда о них объявят официально, пишет ВВС.

"Ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная, и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем и не можем основывать какие-то свои оценки и комментарии на сообщения СМИ. Дождемся или событий, или официальных заявлений", - цитирует Пескова ТАСС.

Также в четверг, комментируя сообщения New York Times о задержании и допросе в США неназванных российских олигархов, Песков сказал, что в России давно нет никаких олигархов.

Отравление Скрипалей спровоцировало новое обострение отношений между Москвой и Вашингтоном. США заявили, что доверяют версии британских властей о том, что за этим покушением стоит Россия. Москва отвергает все обвинения.

15 марта США объявили о санкционном списке, в который вошли бизнесмен Евгений Пригожин, получавший выгодные заказы на обслуживание Кремля, минобороны и других госучреждений, еще 18 человек, а также "Агентство интернет-исследований" (одно из названий, под которым действовала петербургская "фабрика троллей") и еще две фирмы, которые его финансировали.

В январе минфин США ввел санкции в отношении 21 физического лица и 21 российской организации. Среди компаний, попавших под санкции, оказались "Силовые машины" миллиардера Алексея Мордашова, а также входящая в "Ростех" компания "Технопромэкспорт", с которой судилась корпорация Siemens из-за поставок турбин в Крым.

Критики президента Трампа были разочарованы январским докладом о российской элите, но в администрации подчеркивали, что включение в список - это предварительный шаг, за которым могут последовать санкции.

"Администрация привержена выполнению закона CAATSA, как мы говорили много раз. Недавно мы обнародовали список лиц, включенных в категорию олигархов, и министр финансов сказал, что за этим последуют дальнейшие действия", - заявил источник Рейтер.