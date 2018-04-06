И.о. мэра Бельц обвиняют во лжи

Мусорная свалка в селе Биличены, куда вывозили мусор из Бельц, по утверждению исполняющего обязанности мэра муниципии Николая Григоришина, закрыта. В то же время, администратор свалки - компания по вывозу мусора, с которой местные власти разорвали в прошлом году контракт, утверждают, что эвакуацию отходов не запрещают.

Заявления и.о. мэра о закрытии полигона называют ложными: «Сами решили всё закрыть. Сами аннулировали контракт, сейчас устраивают цирк, и бельчане страдают…».

Кроме того, Дмитрий Руснак, один из владельцев этой компании, написал в соцсетях, что Григоришин обманул муниципальных советников, сказав им, что в новый тариф на вывоз мусора, утвержденный недавно, включена и плата за складирование мусора.

По мнению Руснака, этими ложными заявлениями формирование "Наша партия" и ее союзники пытаются скрыть свою некомпетентность и обвинить других людей в возникновении мусорной проблемы в Бельцах.



В конце прошлого года в городе скопилось такое количество отходов, что вмешаться в решение проблемы пришлось правительству. Тогда из Кишинева прислали 15 единиц спецтехники, а десятки рабочих и карабинеров убирали и вывозили из Бельц мусор.