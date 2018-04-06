Мусорная свалка в селе Биличены, куда вывозили мусор из Бельц, по утверждению исполняющего обязанности мэра муниципии Николая Григоришина, закрыта. В то же время, администратор свалки - компания по вывозу мусора, с которой местные власти разорвали в прошлом году контракт, утверждают, что эвакуацию отходов не запрещают.
Заявления и.о. мэра о закрытии полигона называют ложными: «Сами решили всё закрыть. Сами аннулировали контракт, сейчас устраивают цирк, и бельчане страдают…».
Кроме того, Дмитрий Руснак, один из владельцев этой компании, написал в соцсетях, что Григоришин обманул муниципальных советников, сказав им, что в новый тариф на вывоз мусора, утвержденный недавно, включена и плата за складирование мусора.
По мнению Руснака, этими ложными заявлениями формирование "Наша партия" и ее союзники пытаются скрыть свою некомпетентность и обвинить других людей в возникновении мусорной проблемы в Бельцах.
В конце прошлого года в городе скопилось такое количество отходов, что вмешаться в решение проблемы пришлось правительству. Тогда из Кишинева прислали 15 единиц спецтехники, а десятки рабочих и карабинеров убирали и вывозили из Бельц мусор.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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КОЗЕРОГ
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Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md