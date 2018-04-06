Увеличилось число путешественников, пересекающих границу, но очередей на КПП нет

Мобилизация таможенной службы и пограничной полиции дает результаты. В канун пасхальных праздников на контрольно-пропускных пунктах страны очередей практически нет. Начальство проверило, как обстоят дела на таможне в Леушенах.

Всем пересекающим границу подарили шоколад и игрушки, изготовленные вручную учащимися школы-интерната в селе Кэрпинены Хынчештского района.

По данным пограничной полиции, в этот период число людей, пересекающих границу, удвоилось.



"Хочу вас заверить, что пограничная полиция сделает все, чтобы при переходе границы дискомфорт был минимальным. Мы справимся с пассажиропотоком", - расcказал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.



"Мы сотрудничаем с румынской стороной. Разработали и подписали план, который позволит уменьшить время пребывания на таможне и предотвратить образование очередей", - cообщил замдиректора Таможенной службы Григорий Ионицов.



Перед тем как отправится в путь, водителям рекомендуют воспользоваться приложением "Трафик онлайн", чтобы узнать ситуацию на таможнях в реальном времени.

По данным Пограничной полиции, за прошедшие сутки молдавскую границу пересекли почти 54 с половиной тысячи человек, из них свыше 31 с половиной тысячи - въехали в страну. При этом почти десять тысяч граждан воспользовались КПП Леушен, около семи тысяч - таможней в Отачь.