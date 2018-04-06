Кирилл Габурич: «Arena Chișinău» сделает Молдову региональной площадкой для спортивных и культурных мероприятий

Организация международных мероприятий в развитом многофункциональном комплексе, таком как проект «Arena Chișinău», сделает Молдову региональной площадкой для спортивных и культурных мероприятий, конференций, выставок, концертов.

Кроме того, это создаст условия для спортивных достижений, будет способствовать продвижению имиджа страны, развивать инфраструктуру, туризм и качественный спорт в Молдове. Такое заявление сделал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в ходе встречи с членами Национального олимпийского и спортивного комитета. Председатели и представители многих спортивных федераций Молдовы, среди которых Федерация тенниса, водного поло, гимнастики, бейсбола, а также Республиканской федерации молодежи выступили с предложениям к проекту, выдвинутому правительством по строительству многофункциональной зоны спортивного отдыха. В частности, предлагается создать дополнительные залы для тренировок спортсменов, приезжающих на чемпионаты, теннисные корты и столы, бассейны, которые бы соответствовали международным стандартам, отели для размещения приезжих, медицинский и продовольственный центры, а также музей спорта. Представители Олимпийского комитета обсудили важность вовлечения молдавской молодежи в занятия спортом, создание необходимых условий для занятия детей со специальными потребностями и их участие в паралимпийских играх. В то же время, говорилось о развитии дорожной инфраструктуры и общественного транспорта. Председатель Национального олимпийского комитета Николай Журавский отметил что «Arena Chișinău» - проект национальной важности, от которого выиграют как спортсмены, так и граждане страны. - Мы рады, что у нас есть поддержка правительства и министерства экономики и инфраструктуры, особенно Кирилла Габурича, который поддерживал нас на протяжении многих лет, не только в качестве министра. Имея такой спортивный комплекс, мы будем обязаны представить более высокие результаты и у нас будут лучшие условия для делегирования национальных представителей в Федеральные международные спортивные комитеты, - подчеркнул Николай Журавский. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич отметил, что все предложения, выдвинутые представителями национального спорта, будут проанализированы и приняты во внимание при проектировании и строительстве арены и многофункциональной зоны отдыха для спортсменов нашей страны.

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