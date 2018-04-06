Почему "Наша партия" занимается пиаром на мусорной проблеме в Бельцах?

Вчерашние новости по Бельцам показывают, что город снова в мусоре и они моментально используются как политическая агитация "Нашей партией", пишет gzt.md.

Далее пошли политические призывы от и. о. примара собирать народ Бельц к 8 30 утра. Активисты партии попытались призвать людей в надежде найти поддержку населения:

Как видно из прямых эфиров активистов "Нашей партии", кроме самих активистов, на полигон никто не пришел. Это очередной тревожный знак "Нашей партии", чей рейтинг уменьшается с каждым днем, пишет издание.

Самое важное в этой истории, что согласно слов Дмитрия Руснака, полигон не закрывался. Проблема искусственно создается для нагнетания политических провокаций со стороны "Нашей партии" в отношении демпартии.

Журналисты отмечают, что если у Николая Григоришина не будет официальных ответов на обвинения, можно считать, что город в очередной раз пробуют использовать в политических целях для борьбы с Демпартией, искусственно нагнетая обстановку, ожидая, что население начнет выходить на улицу и приходят к выводу, что слова и новости от "Нашей партии" уже не так популярны, как раньше - вывести народ на провокацию они не смогли.