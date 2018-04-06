Ученые: финансово успешных людей объединяет схожее строение мозга

Людей, которые не боятся финансовых рисков и спокойно относятся к их последствиям, отличает схожее строение мозга. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Пенсильвании, их эксперимент описан в журнале Neuron.

В эксперименте приняли участие 108 молодых здоровых людей. Им предложили решить более 100 задач, содержавших разные сценарии, так или иначе связанные с финансовым риском. Например, они могли выбрать небольшое, но гарантированное вознаграждение или рискнуть в надежде на большую награду, понимая, что могут потерять все "состояние".

На принятие сложных финансовых решений им выделили четыре секунды. Все изменения в их мозгу фиксировала специальная аппаратура, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что у участников, успешнее других справившихся с заданиями и стрессом, больше серого вещества и лучше развиты функциональные связи между миндалиной и префронтальной корой.







