Пьяные парни в шутку прыгали под колеса поезда в метро. ВИДЕО

Едва не закончившаяся трагедией шутливая драка двух нетрезвых молодых людей в метро попала на видео. Соответствующие кадры появились на YoutTube-канале News World.

Инцидент произошел первого апреля на станции Green Park лондонского метро. Как видно на кадрах, молодые парни в состоянии алкогольного опьянения сильно шумели и в шутку толкали друг друга к краю платформы. В результате оба участника инцидента упали перед подъезжающим к станции поездом, однако прохожие быстро отреагировали на ситуацию и предотвратили возможную трагедию.

Во время просмотра видео происшествия складывается ощущение, будто один из парней оказался под колесами поезда. Однако, по словам очевидцев, оба молодых человека были спасены, пишет РИА Новости

"Моя подруга подумала, что один из них застрял и умер, потому что именно так это и выглядит на видео. Трое мужчин вытащили их, и только балахон упал и попал под поезд", — передает издание Unilad слова автора ролика.

Очевидица также сообщила, что при этом пьяные парни зашли в едва не сбивший их поезд "как ни в чем не бывало", но отправление было задержано на 15 минут.



