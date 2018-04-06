Повешенного ирландца оправдали спустя 140 лет

В Ирландии был помилован мужчина по имени Майлз Джойс, которого казнили 140 лет назад. Об этом пишет Irish Times.

Сообщается, что Джойс был казнен за преступление, совершенное еще до того, как была создана Ирландская Республика. Помиловал его ирландский президент Майкл Хиггинс.

Он также отметил, что данный инцидент является "позорным эпизодом в Ирландской и Британской истории". В то же время его решение должно исправить ошибку, совершенную почти полтора века назад.

По информации издания, Джойс был признан виновным в убийстве пяти человек. Казнили его в 1882 году несмотря на тот факт, что двое осужденных с ним мужчин заявляли о его невиновности. Слушание в суде проводилось на английском, а Джойс его не знал.

Пять жертв являлись членами одной семьи, состоявшей из шести человек. Все они погибли, находясь у себя дома. В причастности Джойса к расправе над жертвами были сомнения, передает korrespondent.net.