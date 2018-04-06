В США произошло землетрясение

У побережья американского штата Калифорния (США) поздно вечером в четверг, 5 апреля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая службы США (USGS).

Эпицентр находился в 29 километрах на юго-восток от острова Санта-Круз на глубине 9,9 километров. Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 по времени UTC.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, передает korrespondent.net.