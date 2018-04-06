Сын Шона Пенна арестован за хранение наркотиков

Сын голливудского актера Шона Пенна был арестован по обвинению в хранении наркотиков в штате Небраска. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

24-летний Хоппер Пенн путешествовал в автомобиле в компании своей подруги, когда его остановили для проверки документов. После обыска представители правоохранительных органов обнаружили наркотические вещества - 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.

Подруга Хоппера Пенна также была арестована. Власти предъявили молодому человеку обвинения в хранении наркотиков. В США хранение амфетамина считается уголовным преступлением, передает korrespondent.net.