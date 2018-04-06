Венесуэла приостановила торгово-экономические отношения с Панамой

Власти Венесуэлы приостановили на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой, сообщает агентство AVN со ссылкой на решение властей страны.

Отмечается, что речь идет о приостановке отношений с 46 юридическими и 22 физическими лицами в Панаме.

Ранее правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.

Также в список вошли 55 чиновников Венесуэлы, которых власти Панамы подозревают в причастности к отмыванию капиталов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Позже стало известно, что Панама заявила об отзыве своего посла из Каракаса и рекомендовала сделать то же Венесуэле, передает korrespondent.net.