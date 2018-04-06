Samsung признали крупнейшим в мире производителем чипов

Компания Samsung названа крупнейшим в мире производителем чипов. Южнокорейский производитель смог опередить своего конкурента Intel. Последний впервые за 25 лет стал вторым. Об этом пишет Engadget.

Сообщается, что Samsung лидировала по показателям прибыли в последнем квартале 2017 года. При этом, судя по тенденции, сбавлять обороты компания не намерена.

По информации Bloomberg, Samsung смогла превзойти прогнозируемые оценки прибыли. При этом издание заявляет, что это благодаря чипам, доход от которых должен быть выше, нежели изначально полагали эксперты.

По прогнозам Samsung, ее прибыль в первом квартале текущего года может составить около 14,7 миллиардов долларов. Это на 19 процентов больше прошлогодних показателей, передает korrespondent.net.