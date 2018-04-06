Сколько пластика попадает в организм с едой

Специалисты из Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге выяснили, что с каждым приемом пищи человек проглатывает более ста частиц микропластика. За год же в организм попадает до 68400 потенциально опасных пластиковых волокон.

Исследователи пояснили, что главным источником несъедобного материала в квартире являются бытовые приборы, мебель и ткани. Сначала частицы пластика "выделяются" окружающими предметами и попадают в воздух, затем с пылью оседают в тарелках, передает rg.ru.

В рамках эксперимента шотландские ученые поставили в жилых помещениях чашки Петри с пылевыми ловушками, расположив сосуды рядом с тарелками. Всего за 20 минут чашки наполнились 14 кусочками пластика, что эквивалентно 114 пластиковым волокнам. Специалисты сравнили, сколько микропластика содержится в мидиях. Предполагалось, что ввиду загрязнения океанов пластиковыми отходами моллюски в изобилии поглощают пластиковые волокна.

Однако в одной мидии было обнаружено не более двух пластиковых частиц, что значительно меньше найденного в жилых помещениях, отметили специалисты.

"Эти результаты удивят некоторых людей, ожидавших, что количество пластика в морепродуктах выше, чем в бытовой пыли. Однако ситуация такова", - говорит автор исследования и профессор экологической токсикологии Университета Хериота-Уатта Тед Генри.