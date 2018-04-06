Во Франции задержали экс-сенатора за дебош в баре

Бывший сенатор и член правительства Франции Жан-Венсан Плясе задержан правоохранителями после скандала в парижском баре, сообщает телеканал BFMTV.

Полицейские прибыли в бар La Piscine в ночь на четверг по вызову сотрудников заведения. По их словам, 50-летний политик приставал к девушке, которая отказалась с ним танцевать.

Когда Плясе выводили из бара, он позволил расистские замечания в адрес охранника арабского происхождения и оскорбил полицейских. После обследования в крови экс-сенатора было обнаружено 2,32 грамма алкоголя на один литр.

Сразу же после инцидента Плясе был взят под стражу. В четверг вечером прокуратура Парижа продлила срок его задержания, сообщает РИА Новости

Плясе родился в Сеуле, но вскоре был усыновлен французской семьей. В 2016-17 годах он занимал в правительстве Франции пост госсекретаря по делам госреформы.







