iPhone взорвался в руках у женщины в сервис-центре

Ожоги и ссадины получила жительница китайской провинции Хэйлунцзян, в руках которой взорвался iPhone. Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что инцидент произошел в ремонтной мастерской, куда женщина повторно принесла свой смартфон, сообщает Setn.com.

Со слов пострадавшей, в январе она обратилась в сервисный центр в родном Тунцзяне, где ее iPhone заменили батарею, поскольку старая уже не держала заряд. "Обновка" показала себя не с лучшей стороны, и вечером 3 апреля женщина вновь отправилась в мастерскую. Пока она подбирала слова, дабы описать все сбои в работе смартфона, тот самостоятельно "проявил себя", взорвавшись в руках владелицы.

Огненная "струя" ударила в лицо женщине, а пламя перебросилось на ее кофту. В результате она вынуждена была обратиться за помощью к медикам с ожогами лица и левой руки, пишет YouKu.com

После инцидента пострадавшая обратилась в службу поддержки Apple, но в компенсации ей отказали — как оказалось, сервисный центр не был сертифицирован, хотя его владелец уверяет в обратном.

Причина, по которой взорвался аккумулятор, остается неизвестной, но его точно не кусали, как парой месяцев ранее сделал недоверчивый житель Поднебесной, с помощью зубов проверявший на подлинность батарею iPhone 8.