Житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела из-за очков с видеокамерой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Волгограда, купившего в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой.

Дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК РФ, возбуждено по статье о незаконном обороте специальных технических средств (ст. 138.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый приобрел солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой в августе 2017 года на AliExpress. 1 марта житель Волгограда попытался продать эти очки за 2 тысячи рублей. Под видом покупателя к нему пришел участник «контрольной закупки», проводившейся правоохранительными органами.

Сделку проводили в зале железнодорожного вокзала, поэтому делом, расследование которого продолжается, занимается следственное управление на транспорте.

«Электронное устройство — солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, согласно заключению специалиста, является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности», — говорится в сообщении управления СК.

Статья 138.1 («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), появившаяся в УК в 2011 году, предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В декабре 2016 года житель Москвы Алексей Соколов был приговорен за попытку продать брелок с видеорегистратором к четырем месяцам колонии. Приговор был отменен Мосгорсудом, дело направлено на повторное рассмотрение. Рассмотрев дело второй раз, суд назначил Соколову штраф в 100 тысяч рублей. Так как второго рассмотрения дела Соколов ожидал в СИЗО, то от уплаты штрафа суд его освободил.

Дело в отношении Соколова было возбуждено по ст. 138.1 УК РФ также после того, как к нему под видом покупателей брелка пришли сотрудники правоохранительных органов, передает meduza.io.