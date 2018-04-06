КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.

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