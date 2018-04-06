Агентство “Moldsilva” усилило охрану лесов

Агентство “Moldsilva” издало приказ об обеспечении подведомственными предприятиями необходимых мер по соблюдению противопожарных норм, особенно в период пасхальных праздников, когда люди отдыхают на природе.

«С потеплением погоды и очисткой сельскохозяйственных участков от остатков растительности, а также в связи с выездами населения на отдых в лес, все чаще остаются без присмотра непотушенные костры.Это создает чрезвычайно опасные ситуации и способствует возникновению пожаров в лесах», - отмечают в “Moldsilva”.

Для обеспечения соблюдения противопожарных правил, составлен план действий, который включает патрулирование лесов, особенно в районах повышенного риска. Кроме того, было выделено дополнительное оснащение, необходимое для локализации и тушения пожаров в лесах, а также ограничены доступ и парковка автомобилей, передает Молдпрес.

По данным учреждения, причиной большинства лесных пожаров на территории Молдовы становится человеческий фактор.

«Большинство пожаров возникают из-за небрежности людей, поэтому мы предупреждаем тех, кто запланировал в период пасхальных праздников отдых в лесу, выбирать специально благоустроенные места, в том числе с точки зрения пожарной безопасности. Вести себя цивилизовано, а после отдыха, не оставлять отходы и зажженные костры в лесу», - отметила пресс-секретарь Агентства “Moldsilva” Виорика Качук.

В случае, если в лесу или в зеленых насаждениях вдоль путей сообщения будут замечены нарушения, сотрудники учреждения просят позвонить на горячую линию (022) 211 311.