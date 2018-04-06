У школьников начинаются пасхальные каникулы

Более 330 тысяч учеников уходят на пасхальные каникулы, которые продлятся 10 дней.

Пасхальные каникулы у учащиеся начальных классов, гимназий и лицеев начнутся одновременно, отмечает Молдпрес.

«Каникулы продлятся с 7 по 16 апреля. Это предусмотрено Учебным планом, и на пасхальных праздниках все ученики будут отдыхать», - отметила для агентства заместитель начальника Управления общего образования Министерства образования, культуры и исследований Мариана Гораш.

Период каникул для учащихся на 2017-2018 учебный год был установлен Приказом Министерства образования, культуры и исследования.

Следующими каникулами будут летние. Они продлятся с 1 июня по 31 августа.