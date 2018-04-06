Когда погода подвела: прическа Дональда Трампа снова в центре внимания в соцсетях

о время путешествия президента США Дональда Трампа в Западной Вирджинии поднялся сильный ветер и растрепал ему волосы.

Фото сразу же облетели все соцсети. Американцы смеются и все думают, настоящая ли у Трампа шевелюра. Дают советы, к какому парикмахеру лучше обратиться.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео, как ветер в аэропорту испортил прическу президента США Дональда Трампа, обнажив лысину. При этом американский журналист, в скандальной книге о Трампе "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" написал, что прическа президента - результат процедуры по пересадке волос. Об этом журналист якобы узнал со слов Иванки Трамп.





