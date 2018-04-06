В Киеве мужчина ограбил сам себя и сел в тюрьму

В Киеве мужчина сообщил в полицию о том, что на него совершили нападение и ограбили на 200 тысяч гривень. Однако в ходе расследования полицейские выяснили, что мужчина инсценировал ограбление.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, история началась еще в начале прошлого года в Печерском районе столицы.



"В дежурную часть поступило сообщение от киевлянина о том, что группа неизвестных мужчин под угрозой травматического оружия унесла более 200 тысяч гривень. Пострадавший водитель «Daewoo» объяснил, что к нему подъехал автомобиль «Мерседес», откуда вышел неизвестный в маске и выстрелил в лобовое стекло и забрал пакет, где находились 207 тысяч гривень, принадлежащих его работодателю.

После совершения преступления «Мерседес» исчез", - рассказали в полиции. Правоохранители открыли уголовное дело по статье 187 (разбой). В ходе расследования полиция установила, что мужчина заранее спланировал преступление.

Подтверждением стало видео с камер наблюдения, которые зафиксировали происшествие. Полиция закрыла уголовное производство по статье "Разбой" и открыла два новых уже против "пострадавшего" киевлянина: по ч. 2 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) и ч. 2 ст. 384 (Заведомо ложное показание) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает УНИАН, приговором Печерского районного суда в городе Киеве злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы.





