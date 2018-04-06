Власти Китая запретили продажу Библии в интернет-магазинах

Правительство Китая запретило продажу Библии в онлайн-магазинах, сообщила газета The New York Times. По данным издания, крупнейшие ритейлеры уже прекратили продажи.

Газета связала запрет на продажу Библии с ухудшениями отношений с Ватиканом, который «исторически противостоял коммунизму», передает tjournal.ru. При этом отмечается, что книга всё ещё доступна в церковных магазинах. Кроме того, комментарии к Библии или её анализ доступны на Taobao и Amazon.

Атеистическая партия контролирует все религиозные течения. Газета South China Morning Post отметила, что христианский книжный магазин в WeChat был удалён в ночь на 5 апреля.

Представители двух онлайн-магазинов рассказали CNN, что покупатели всё ещё могут купить книги через личные сообщения, но, например, в Taobao Библия больше недоступна в публичных каталогах.

Тексты других религий всё ещё доступны онлайн. Например, книги по даосизму и буддизму доступны на JD, Taobao и Amazon. Коран также был доступен онлайн, в том числе на Taobao. NYT отметила, что у него есть китайский эквивалент международного номера бумажных книг ISBN.

C 2014 по 2016 год в одной из китайских провинций сняли более 1500 крестов в церквей. Как отметила South China Morning Post, Коммунистическая партия Китая неоднократно повторяла, что не позволит «иностранным силам» влиять на религиозную деятельность страны.