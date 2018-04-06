В украинской школе одиннадцатиклассник распылил детям в лицо слезоточивый газ

В Харькове одиннадцатиклассник распылил слезоточивый газ из баллончика и сорвал занятия. Инцидент произошел в школе №158.

"В начале пятого урока ученик 11-го класса брызгнул газовым баллончиком в лицо парню, который заступился за девочку 2-го класса, а потом и этой девочке. Следом начал брызгать по первому этажу. Действия учителей и директора заключались в следующем: детей не вывели из школы (черный ход не работает из за сломаных замков) их закрыли в классах и не выпускали. Директор, зашедший в класс, сказала стоявшим возле открытого окна и кашляющим ученикам: "Вы портите репутацию школы, сидите тихо", пишет УНИАН.

После окончания 5 урока детей отпустили", — написали очевидцы в одном из городских пабликов. Харьковчане бурно обсуждают скандал в комментариях к посту. Подключились и родители учащихся этой школы. Одни пишут, что детей никто не запирал, напротив, их быстро вывели на улицу, открыв двойные двери. Другие сообщают, что эвакуировали только тех, кто находился на первом этаже, а остальных учеников закрыли в кабинетах.





