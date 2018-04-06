Завотделением Института матери и ребенка грозит до трех лет тюрьмы

Дело заведующей отделением хирургической гинекологии Института матери и ребенка передали в суд. За халатность ей грозит до трех лет тюрьмы.

По словам прокуроров, в 2012 году доктор не оказала необходимую помощь пациентке из Теленештского района, которую госпитализировали с внутренним кровотечением после родов.

Женщину выписали, и через несколько дней она снова попала в больницу, и ей пришлось удалить почку. На время судебного разбирательства обвиняемой запретили покидать страну.

По данным Генеральной прокуратуры, по фактам врачебных ошибок и халатности в прошлом году было открыто 63 уголовных дела.