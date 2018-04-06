Министры не гнушаются подметать улицы к пасхальным праздникам

Двое министров принялись подметать улицы Кишинева

"C утра вместе с министром экономики Кириллом Габуричем, вооружившись метелками и не только, делаем уборку на участке между министерством обороны и Яловенами, " - написал на своей странице в Фэйсбуке министр обороны Еуджен Стурза и разместил селфи.

Все же, кажется, формулировка, которую использовал министр, значит нечто большее. Недаром министр Габурич в белом воротничке. Скорее всего, два министра координируют меры по очистке улиц.

Тем временем, Кирилл Габурич тоже опубликовал фотографии с места событий, на которых видно, что его коллега по правительству действительно работает бок о бок со своими сотрудниками.

Вице-премьер Юрий Лянкэ тоже написал сообщение, выразив гордость действиями Национальной армии.

"Я был очень горд, когда увидел этим утром по дороге на работу солдатов Национальной армии, участвующих в работах по уборке столичных улиц, - написал Лянкэ. - Это хороший пример, с чем хочу поздравить министра обороны Еуджена Стурза."