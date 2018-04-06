Попов и Кулиминский о Сильвии Раду: Ей удалось многое сделать для города

Деятельность и.о. мэра Кишинева Сильвии Раду повысила ее популярность среди жителей столицы. Так считают эксперты и политические аналитики. По их словам, простые граждане говорят, что она «что-то делает для этого города».

- Интересно отметить тот факт, что в опросах граждане все лучше высказываются о Сильвии Раду. Это связано с тем, что уровень развития города настолько низкий, что любые действия кажутся экстраординарными, даже достаточно простые вещи. Я обсуждаю это с простыми гражданами, и они говорят, что она делает что-то в этом городе, - заявил исполнительный директор Института стратегических инициатив Владимир Кулиминский в ходе передачи на телеканале ТVR Moldova.

Такого же мнения придерживается его коллега Андрей Попов, утверждающий, что с тех пор, как бразды правления мэрией перешли Сильвии Раду, ей удалось сделать многое. Это отмечают и жители столицы.Сильвия Раду за пять месяцев смогла сделать достаточно много, и с каждым днем ее имидж улучшается, - заявил Попов во время эфира на телеканале TV8.

Согласно опросам, одной из причин, по которой кишиневцы оценили Сильвию Раду, является чистота, как в прямом, так и в переносном смысле слова, о которой она заявила в городе и в муниципальных властях.

С тех пор как она вступила в должность, Раду освободила от должности многих преторов и глав управлений, имена которых фигурировали в скандалах, или в адрес которых были поданы жалобы граждан. Среди них глава управления здравоохранения Михай Молдовану, бывший директор Первой городской муниципальной больницы, бывшие преторы секторов Чеканы и Центр и другие.