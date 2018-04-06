Вынесен приговор мужчине, который годами заставлял попрошайничать женщину и ее детей

К 19 годам тюрьмы приговорили 48-летнего жителя Яловен за торговлю людьми и сексуальное насилие над ребенком.

По данным следствия, он вынудил мать с двумя маленькими детьми уехать в Казань, а там шесть лет заставлял попрошайничать.

У женщины он отобрал документы, а детей закрывал в съемной квартире, где неоднократно насиловал старшую дочь. Это началось, когда девочке было шесть. Позже он принудил попрошайничать еще пять человек.

Вела дело прокуратура по особым делам. Приговор можно обжаловать.