Иранский телеканал подверг цензуре эмблему футбольного клуба Рома

Иранский государственный телеканал во время трансляции футбольного матча Лиги Европы подверг цензуре эмблему итальянской Ромы.

Так, во время трансляции 1/4 матча Лиги чемпионов Барселона - Рома в кадр вместе с ведущим попала эмблема римлян с замыленными сосками волчицы.

К слову, на логотипе клуба Рома изображена волчица, вскармливающая двух братьев-младенцев Ромула и Рема - основателей Рима.

Согласно легенде, их после рождения в корзине пустили по реке Тибр. Когда братьев прибило к берегу, их нашла волчица и вскормила как своих детенышей, передает korrespondent.net.