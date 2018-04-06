США расширили санкционный список в отношении России

Вашингтон внес в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, сообщил Минфин США.

Известно, что в список вошли Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Также в числе тех, на кого теперь распространяются ограничения, — Алексей Миллер, Николай Патрушев, Андрей Костин, Александр Жаров, Виктор Золотов.

Всего — семь российских бизнесменов и двенадцать компаний, а также семнадцать российских чиновников, пишет РИА Новости

Среди последних — Дюмин, Фрадков, Фурсенко, Говорун, Косачев и Колокольцев.

Из компаний — "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова" и "Газпром Бурение".

Новые санкции касаются Украины, Сирии и кибератак, но "прежде всего попыток РФ подорвать западную демократию", заявили в американской администрации.







