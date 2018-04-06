Еврокомиссия: Cambridge Analytica получила данные 2,7 млн пользователей Facebook

Социальная сеть Facebook подтвердила, что данные 2,7 млн жителей ЕС были неправомерно переданы британской компании по политическому консалтингу Cambridge Analytica. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает Reuters.

"Facebook подтвердил, что данные около 2,7 млн европейцев, или жителей ЕС, чтобы быть более точным, возможно, были неправомерно переданы Cambridge Analytica", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Письмо от представителей соцсети поступило европейским чиновникам в четверг, 5 апреля. "В письме также объясняются ответные шаги Facebook с того момента", - отметили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что будут добиваться более детального объяснения ситуации и оказывать давление на Facebook.

Социальная сеть считает, что в целом Cambridge Analytica собрала данные около 87 млн пользователей, передает korrespondent.net.