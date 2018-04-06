Медведь сломал забор на границе Латвии, пытаясь уйти в Россию

Медведь повредил забор, построенный на латвийско-российской границе, пытаясь перейти из Латвии в Россию, сообщила в пятницу Государственная пограничная охрана республики.

Пограничники во время обхода государственной границы обнаружили, что на нескольких столбах, примерно на высоте полметра, оторваны скобы, удерживающие заграждение. Проводя осмотр места происшествия, пограничники нашли следы, которые свидетельствовали о том, что виновником повреждений был медведь, которому забор, очевидно, мешал пересечь латвийско-российскую границу", — сказали в ГПО.

Судя по фотографиям, которые сделали пограничники со стороны Латвии, медведь хотел перебраться через забор и направиться в Россию, пишет РИА Новости.