Саудовская Аравия построит самую большую солнечную электростанцию в мире

Планы создания самой крупной солнечной фермы амбициозны: по замыслу разработчиков, самая большая "чистая" электростанция в мире станет и самой мощной в истории — суммарная выработка электроэнергии от нового объекта ожидается на уровне 200 гигаватт в год. Такая мощность потребует установки тысяч солнечных панелей со всеми необходимыми коммуникациями.

Самой мощной солнечной электростанцией в мире в данный момент является комплекс Solar Power Kamuthi в Индии, на мощностях которого генерируется 550 мегаватт электроэнергии. Объект SolarBank Solar Project, строительство которого в скором времени начнут в Саудовской Аравии, будет в 400 раз крупнее, пишет Лайф.ру.

Весь проект, реализацией которого будут заниматься правительство страны и частные инвесторы, обойдётся в $200 млрд долларов и позволит создать не менее 100 тыс. рабочих мест. Помимо солнечных панелей и единой системы управления электроэнергией, на объекте будет построено самое крупное в мире хранилище электроэнергии. Завершить строительство и ввести электростанцию в строй планируют уже в 2030 году.