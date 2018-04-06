Объем экспорта вырос на 38% в январе-феврале

В январе-феврале 2018 года экспорт молдавских товаров составил более 436,3 млн долларов, что на 38% больше, чем за тот же период 2017 года.

По данным Национального бюро статистики, экспорт отечественных товаров составил 301,8 млн долларов США (69,2% от общего объема экспорта), что на 47,5% больше по сравнению с январем-февралем 2017 года. Это способствовало увеличению общего объема экспорта на 30,7%, сообщает unimedia.info.

Экспорт товаров в страны ЕС (ЕС-28) составил 293,3 млн долларов США (на 40,2% больше, чем в январе-феврале 2017 года), что составляет 67,2% от общего объема экспорта (66,2% - в январе-феврале 2017 года).

Удельный вес стран СНГ в экспорте Молдовы составил 16,3% (19,3% - в январе-феврале 2017 года), что соответствует 70,9 млн долларов США. Экспорт товаров в эти страны увеличился на 15,9% по сравнению с январем-февралем 2017 года.

Румыния остается основным рынком сбыта для продуктов из РМ. Таким образом, в первые два месяца этого года РМ отправила в Румынию товары на сумму 104 992 миллиона долларов, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В Российскую Федерацию объем экспорта увеличился всего на 12%.