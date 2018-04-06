На севере страны преступники ограбили дома на один миллион леев

Банду домушников обезвредили на севере страны. Правоохранители задержали пятерых мужчин в возрасте от 20-ти до 40 лет, ранее судимых, по подозрению в совершении ряда краж.

За короткое время они вынесли из домов ценности и деньги на один миллион леев. Злоумышленники вину признали.

Полицейские наблюдали за преступниками около месяца. Каждый из членов группировки выполнял свою роль. Главарь следил, когда люди покинут свой дом. Давал знак по рации, и остальные проникали в жилище и выносили ценные вещи и деньги. Как правило это происходило в первой половине дня.

Во время обысков в домах подозреваемых обнаружили часть украденных вещей, а так же маски, два газовых пистолета и охотничье ружье. Задержанным грозит до 12-ти лет лишения свободы.