В Кагульском районе мужчина зарезал своего брата и закопал труп

В селе Пелиней, Кагульского района мужчина хладнокровно заколол ножом своего брата. А чтобы скрыть следы преступления, закопал его труп в саду. Всё произошло в начале марта. Останки несчастного нашли вчера, после того как родственники забили тревогу.

"22 марта поступило заявление от матери 45-летнего мужчины. В нем было отмечено, что он ушел 11 марта ночью в неизвестном направлении и не вернулся", сообщила пресс-секретарь ГИП, Оксана Тодерица.

Сотрудники инспектората полиции Кагула, в подозрении на убийство задержали на 72 часа брата жертвы. Он признал свою вину. Они поссорились и он дважды ударил мужчину кухонным ножом.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Ему грозит пожизненного заключение.